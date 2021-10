Paziente inglese

Con oltre 40 mila nuovi contagi, oltre 8 mila ricoveri e centinaia di morti ogni giorno, il Regno Unito si trova di nuovo in una situazione critica. Il paese è stato tra i primi al mondo ad avviare, con successo, la campagna di vaccinazione che ha registrato un buon tasso di adesione (circa il 73 per cento di tutta la popolazione britannica ha ricevuto almeno una dose), comunque inferiore al dato dell’Italia (86 per cento con almeno una dose). In ogni caso la vaccinazione di massa da sola non è stata risolutiva e ora Boris Johnson si trova a dover valutare l’introduzione di nuove misure restrittive e riconsiderare alcune scelte lassiste fatte in passato per evitare una nuova ondata invernale incontrollata, dopo che a luglio era stata tolta ogni restrizione.

