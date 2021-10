L'equazione “la fine di Weidmann” quindi “finiscono gli scontri falchi-colombe” è tutta da verificare

“Dieci anni sono un tempo giusto per iniziare un nuovo capitolo per la Bundesbank e per me”, ha scritto l'ormai ex presidente in una lettera. Ma le sue dimissioni hanno il sapore amaro di una sconfitta personale, della sconfessione di una linea

Per una bizzarria del destino il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, il più falco tra i falchi, si è dimesso ieri con le stesse parole che Mario Draghi aveva usato al momento di lasciare il ministero del Tesoro un ventennio prima. “Dieci anni sono tanti per il paese, immagini per me”, aveva detto Draghi a chi lo intervistava. “Dieci anni sono un tempo giusto per iniziare un nuovo capitolo per la Bundesbank e per me”, ha scritto Weidmann nella lettera di congedo inviata ai dipendenti. Forse è l’unica cosa che li ha uniti: la motivazione delle dimissioni. Nel periodo in cui il premier italiano è stato a capo della Bce, il governatore tedesco ne ha combattuto la politica monetaria accomodante con tutti i mezzi, fino a testimoniare contro di lui davanti alla Corte costituzionale del suo paese. Con l’uscita del “nemico” forse ha anche pensato che le cose cambiassero a Francoforte e, in effetti, gli inizi di Christine Lagarde sembravano portare il timbro tedesco. Ma si sbagliava. Tempo un mese, la Bce era tornata giocoforza alla politica monetaria impostata da Draghi.