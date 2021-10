Voto loffio a Baghdad

Mercoledì scorso lo Stato islamico in Iraq ha pubblicato un video di cinquanta minuti dedicato in modo specifico a spiegare perché le seste elezioni parlamentari nazionali che poi si sono tenute domenica sono un’offesa contro Dio e quindi a minacciare di morte gli elettori iracheni. Lo Stato islamico da sempre considera le elezioni un bersaglio legittimo per gli attentati. Quando ci furono le prime, domenica 30 gennaio 2005, mandò sette attentatori suicidi a colpire seggi e candidati politici soltanto nella capitale Baghdad, sparò colpi di mortaio contro le file di elettori e diede loro la caccia dopo il voto (erano riconoscibili perché avevano l’indice sporco di inchiostro). Questa volta il video di intimidazione è stato largamente ignorato e le minacce non si sono concretizzate in nessuna parte del paese. Eppure mai così pochi iracheni come domenica sono andati a votare da quando il paese è stato liberato dalla dittatura di Saddam Hussein nel 2003. L’apatia elettorale è stata notata da tutti gli osservatori, che in alcune aree hanno contato un’affluenza locale attorno al venti per cento e una cospicua assenza di giovani (nella capitale Baghdad è stata poco sopra al trenta). Nove milioni su venticinque aventi diritto hanno votato. E’ come se in sedici anni l’appuntamento elettorale avesse perso una parte del suo significato.

