Altri mattoni per la Fortezza europea

In una lettera firmata da 12 paesi membri si chiede all’Ue di “adattarsi alle nuove realtà” e di capire che l’unico “modo efficace” per fermare l’immigrazione illegale è quello di costruire muri attorno ai suoi confini. In effetti il documento usa termini più gentili e parla di “barriere fisiche”, che sono necessarie perché la sola “sorveglianza delle frontiere non basta e non può impedire alle persone di sconfinare illegalmente”. Insomma, va bene spendere 20 miliardi di euro in sette anni per Frontex, con i droni, gli aerei e tutto il resto, ma i migranti arrivano lo stesso, lamentano Grecia, Cipro, Austria, Bulgaria, Slovacchia, Danimarca, Repubblica ceca, Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria e Polonia.

