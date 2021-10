La Brexit e l'invasione dei tacchini polacchi

E' in corso la conferenza dei Tory a Manchester, il premier Johnson dice di non avere la bacchetta magica per sostenere la catena di approvvigionamento. Ma ora per raccogliere i broccoli si guadagnano anche 30 sterline all'ora e per Natale il cibo arriverà dall'Ue

Nel Lincolnshire, una regione delle Midlands inglesi affacciata sul mare del Nord, cercano raccoglitori di broccoli: sono disposti a pagare 30 sterline l’ora. Poco più a sud, nell’Anglia orientale, gli allevatori hanno iniziato a uccidere e bruciare i maiali: mancano gli operai che si occupano della macellazione, secondo la National Pig Association si dovranno eliminare fino a 120 mila maiali nelle prossime settimane se non si trovano dei macellai. Al momento l’offerta per questo tipo di mansione è di 15,5 sterline l’ora, quasi il doppio del salario minimo. Ma pure con questi stipendi, non c’è offerta sufficiente. Un allevatore di tacchini dell’Essex, sempre in questo est inglese che deve imparare a vivere con scarsità di risorse umane, ha detto al Financial Times: “Negli ultimi quindici anni abbiamo soddisfatto il cento per cento della domanda interna di tacchini. Ora siamo costretti a comprarli dall’Unione europea”.

La produzione di tacchini è stata tagliata di un quinto perché non c’è personale disponibile e così, per garantire il tacchino a Natale, c’è stato bisogno di rivolgersi ai produttori europei: i francesi, odiatissimi francesi con cui Londra litiga ogni giorno (c’è di nuovo la crisi con i pescatori nell’isola di Jersey), e i polacchi, quelli che con i loro idraulici hanno terrorizzato il Regno Unito al punto da far pensare agli inglesi che “take back control” fosse una buona idea, una soluzione. Ecco: mangeranno il tacchino polacco, alle prossime feste.