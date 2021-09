Perché i democratici litigano su “Build Back America”

I repubblicani del Senato americano hanno bloccato una legge dei democratici per evitare lo shutdown, cioè la sospensione dei salari del settore pubblico, entro la fine della settimana. I fondi governativi sono stanziati fino al 30 settembre quindi se non si trova un accordo (che riguarda anche l’innalzamento del tetto del debito) da venerdì il sistema americano entrerà in shutdown. E il tetto del debito va alzato entro il 18 ottobre, ha detto il segretario al Tesoro, Janet Yellen, altrimenti non ci sono garanzie per il funzionamento del paese. Questi scontri scandiscono il dibattito del Congresso statunitense, ma questa settimana è decisiva per un’altra ragione, che ha a che fare con la visione del presidente Joe Biden riguardo al futuro del paese: sono previsti anche i voti sul piano per le infrastrutture e sul piano per il clima, due capisaldi del progetto “Build Back America” destinato a cambiare il patto sociale degli americani con un intervento massiccio dello stato nell’economia come stimolo alla crescita e come “reingegnerizzazione” del paese (la definizione è del sito Axios). Ma se sullo shutdown il conflitto è tra repubblicani e democratici, su “Build Back America” è per lo più interno ai democratici (i repubblicani lo contrastano, ma era prevedibile). Il partito deve evitare il default, alzare il tetto del debito, spingere il piano per le infrastrutture da mille miliardi di dollari, ottenere i voti per parte del Green deal e per il piano sociale: ha poche ore per farlo e non può permettersi l’opposizione interna.

