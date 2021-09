Il caos giuridico creato dall'arresto di Puigdemont

L'arresto dell'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, giovedì ad Alghero, trascina l'Italia in un vespaio giuridico e politico che il governo avrebbe preferito evitare, ma mostra anche la deriva della Spagna che con il suo sistema giudiziario politicizzato rischia di uscire dal quadro legale dell'Unione europea. “E' ovvio che sono delle situazioni che magari, tutto sommato, non preferiremmo mai trattare, però nemmeno possiamo sottrarci” ha spiegato il sottosegretario Franco Gabrielli, prima che la Corte d'Appello di Sassari decidesse la liberazione di Puigdemont, ma con l'obbligo di restare in Sardegna in attesa della decisione sul mandato d'arresto. Puigdemont, che è deputato europeo, è stato fermato dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Alghero, dove doveva partecipare al festival AdiFolk e incontrare esponenti politici sardi. L'arresto è stato effettuato sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale supremo spagnolo il 14 ottobre del 2019. L'accusa è di sedizione per il referendum sull'indipendenza della Catalogna del 2017. Lo stesso Tribunale supremo ha inviato una lettera alla Corte di Appello di Sassari per confermare che il mandato è “attualmente in vigore”. Ma la lettera contraddice quanto aveva garantito la Spagna al Tribunale dell'Ue in un ricorso urgente per sospendere la decisione del Parlamento europeo dello scorso marzo di revocare l'immunità di Puigdemont.

