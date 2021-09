I talebani di Biden

Il ritiro non è stato gestito bene, ma “il freddo calcolo politico”, scrive Politico raccontando come Biden e i suoi sostenitori stiano disegnando la via d’uscita dal disastro d’immagine, “si basa sulla convinzione che la grande maggioranza degli americani finirà per digerire il ritiro come un’azione necessaria e molto complicata, pur conservando qualche dubbio sulla sua esecuzione”. Un dubbio che, in questo calcolo, resta ai fini del consenso, irrilevante