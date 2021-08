“Emily in Paris” scatena l'effetto Netflix: i turisti si catapultano a Parigi

A Place de l’Estrapade, a pochi passi dalla Sorbona, c’è un curioso via vai davanti alla Boulangerie Moderne, al ristorante italiano Terra Nera e a un grazioso edificio situato lì accanto. “Non si ferma più. Per tutto il giorno, vediamo sfilare turisti sovreccitati all’idea di scoprire il quartiere dove vive la famosa Emily”, ha commentato la commessa della libreria indipendente di place de l’Estrapade. Perché da quando Darren Star ha scelto questa piazza parigina come uno dei luoghi principali della serie di successo che ha scritto per Netflix, “Emily in Paris”, decine di ragazze vengono ogni giorno a scattarsi selfie o a farsi fotografare dai propri partner, come questa coppia danese incontrata dal settimanale Express. “Ho guardato tutta la serie in pochi giorni e mi è piaciuta un sacco. Le mie amiche moriranno dal ridere vedendo che sono passata davanti al ristorante preferito di Emily”, ha raccontato Camilla. Seguita dal suo compagno: “Non siamo venuti qui a Parigi espressamente per questo, ma quasi. Una capatina da queste parti era inevitabile”.

