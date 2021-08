Ikram Nzihi è libera

"Da Marrakech vi do una bellissima notizia. A breve Ikram Nzihi, incarcerata da giugno in Marocco, sarà liberata”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Amendola, ha annunciato la liberazione della studentessa italo-marocchina da due mesi in un carcere nel suo paese. La sua “colpa”? Aver condiviso su Facebook una satira del Corano. Quando rientrò a Marrakesh, Ikram venne subito arrestata e condannata a tre anni e mezzo di carcere per “offesa all’islam”. Il governo italiano si è dunque mosso bene per ottenere giustizia. Perché non c’è nulla di più ingiusto che incarcerare una persona per aver commesso uno “psicoreato”. E riguarda anche quel che succede a Kabul, dove i talebani hanno assassinato un comico perché li aveva derisi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE