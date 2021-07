Ikram Nazih è un altro caso Zaki

Ecco un articolo che non avrei mai pensato di scrivere. Questa è la storia. Ikram Nazih, una ragazza di 23 anni con doppia cittadinanza italiana e marocchina, studentessa universitaria vissuta quasi sempre a Vimercate, è partita per il Marocco in visita a parenti. Il 20 giugno all’aeroporto di Marrakech è stata letteralmente sequestrata e messa in carcere. La sua colpa? No, non è una terrorista né una foreign fighter. Semplicemente due anni prima con un post satirico aveva un po’ ironizzato, in modo lieve, su una sura del Corano, la 108, che parla dell’abbondanza paragonandola all’abbondanza di whisky. Era un post molto diffuso che girava allora ma era stata denunciata da un’associazione islamica del Marocco. E’ stata subito processata e condannata a tre anni e mezzo di carcere per blasfemia, tre anni e mezzo, non una semplice multa o una ramanzina. Quello che urta in questa storia non è tanto la repressione religiosa messa in atto dalla monarchia marocchina. Il Marocco passa per essere uno dei paesi islamici più moderati, ma quel mondo è molto abile nella dissimulazione e l’atteggiamento conciliante nei confronti dell’occidente non esclude affatto di trattare come sudditi chi ci vive o chi, come la sfortunata ragazza, ha la ventura di cadere nelle loro grinfie.

