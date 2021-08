Chi prova a resistere ai talebani

L'unica zona dell'Afghanistan che gli estremisti islamici non sono ancora riusciti a controllare è il Panshir

Proprio come accadde tra il 1996 e 2001, durante la prima presa del potere dei talebani in Afghanistan, l'unica zona del paese che gli estremisti islamici non sono ancora riusciti a controllare è il Panshir. È in questa zona del paese a nord di Kabul dove la resistenza ai talebani si sta organizzando.

Ed è proprio verso questa regione che i talebani si stanno dirigendo. "Centinaia di mujahidin dell'Emirato islamico sono diretti verso il Panshir per controllarlo, dopo che funzionari locali hanno rifiutato di arrendersi pacificamente", è il tweet apparso sul canale del social network dei talebani.

