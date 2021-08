Afghanistan, il posto più pericoloso per essere un bambino

Le violenze, anche negli ultimi anni, non si sono mai fermate del tutto. Un report delle Nazioni Unite dettaglia l'aumento negli ultimi due anni di morti e feriti tra i più giovani, a causa del reclutamento nei gruppi armati ma non solo

Migliaia di bambini e bambine sono stati uccisi o feriti negli ultimi due anni in Afghanistan, secondo l’ultimo rapporto Onu su bambini e conflitti armati, rilasciato lunedì 16, un giorno dopo che i talebani hanno consolidato il controllo sul paese. Il periodo di riferimento è tra gennaio 2019 e dicembre 2020. Nel frattempo, le perdite di bambini hanno raggiunto i livelli più alti di sempre durante la prima metà di quest’anno. Virginia Gamba, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini e i conflitti armati, ha detto che l'Afghanistan continua ad essere uno dei luoghi più pericolosi per essere un bambino.

Pubblicità

L'età media in Afghanistan: 18,9

Nell’Unione europea è di 43,7 anni. Su quasi 40 milioni di persone, gli adulti sono la metà e circa il 60 per cento degli afghani sono sotto i vent’anni. Il tasso di crescita della popolazione è del 2,4 per cento.

Le violazioni: 6.473

Sono gli atti di violenza grave registrati durante il periodo di riferimento 2019-2020 a danno di 6.131 bambini (4.358 maschi, 1.757 femmine e 16 di sesso sconosciuto) di età compresa tra pochi mesi e 17 anni: 1.635 bambini uccisi e 4.135 mutilati.

L'aumento delle vittime: 22 per cento

Rispetto ai due anni precedenti, questo è l’aumento delle vittime tra i bambini derivanti da attacchi complessi e pianificati e attacchi suicidi (586).

La responsabilità dei gruppi armati: 46 per cento

La parte di perdite per cui sono responsabili i diversi gruppi armati nel paese: l’uccisione (602) e la mutilazione (2.031) di 2.633 bambini, con la grande maggioranza attribuita ai talebani. Ma ci sono anche le forze governative e filogovernative, responsabili del 35 per cento delle perdite di bambini.

Le reclute dei gruppi armati: 260

I ragazzi e bambini reclutati e utilizzati dai gruppi armati, 230 dai talebani, tutti utilizzati in ruoli di combattimento, per piazzare ordigni esplosivi improvvisati, compiere attacchi suicidi e partecipare alle ostilità contro le forze governative.

Le reclute del governo: 22

I ragazzi reclutati e impiegati dalle forze di difesa e di sicurezza nazionali afghane polizia nazionale e locale, esercito nazionale, milizie filogovernative. Alcuni di età compresa tra i 13 e i 17 anni sono stati utilizzati per scopi sessuali per scopi sessuali, come il bacha bazi, una pratica per cui i ragazzi sono sfruttati da uomini ricchi o potenti per l'intrattenimento, in particolare per la danza e le attività sessuali.