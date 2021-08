Esportare la democrazia sulle baionette non funziona

“Sicuramente la rapidità della vittoria dei Talebani è stata sorprendente, ma l’esito era però ampiamente dato per scontato da quasi tutti gli esperti”, ragiona il professor Filippo Andreatta, docente di Relazioni internazionali all’Università di Bologna e vice presidente di Arel, il prestigioso think tank di area cattolico democratica e poi dem di cui è stato membro anche Enrico Letta. Il tema della “sorpresa”, così usato in questi giorni, non esaurisce il giudizio di Andreatta: “Già l’amministrazione Trump aveva deciso due anni fa il ritiro e negoziato a Doha con i Talebani senza nemmeno coinvolgere il governo di Kabul. Del resto, per una serie di motivi, è estremamente difficile vincere una guerra contro un’insurrezione, e anche in questo caso hanno prevalso gli insorti. Il tempo sta dalla parte degli insorti. Gli insorti vincono se non perdono, e quindi possono limitarsi a sopravvivere. Il governo che li contrasta e i suoi eventuali alleati esterni invece perdono se non vincono, perché ogni giorno che passa la loro legittimità viene erosa. In secondo luogo, gli insorti hanno un vantaggio strutturale in termini di intelligence. E’ molto più facile penetrare un’organizzazione governativa, anche estera in qualità ad esempio di interprete, che una organizzazione segreta. In terzo luogo, le insurrezioni sono molto difficili da battere per le democrazie. Da un lato, l’opinione pubblica prima o poi chiederà il rientro dei propri soldati. Dall’altro lato, agli eserciti democratici sono precluse tattiche brutali che invece possono essere utilizzate senza scrupoli dagli insorti, che quindi incutono più timore nella popolazione”.

