Gli europei di fronte il vuoto americano

A febbraio, durante la Conferenza di Monaco, Joe Biden esordì con la frase che tutti si aspettavano: “America is back”. Chiedeva all’Ue un’alleanza tra le democrazie. In molti in Europa hanno creduto che fosse una promessa: l’èra trumpiana è finita, siamo di nuovo amici. Gli europei, dopo il ritiro degli americani dall’Afghanistan si sentono di nuovo traditi e hanno capito che non è vero che l’America è tornata, bisognerà fare da soli. La conquista di Kabul da parte dei talebani per ora è un problema più europeo che americano e i paesi membri hanno già iniziato a dibattere sulla questione migranti: chi accoglierà gli afghani che arriveranno dalla rotta balcanica? L’Albania e il Kosovo hanno promesso agli Stati Uniti che ne accoglieranno alcuni, ma poi dove andranno questi afghani? L’Ungheria ha già detto che non aiuterà, anche l’Austria e la Grecia non ne vogliono sapere.

