La visita di Lapid in Marocco è storica

Yair Lapid, ministro degli Esteri israeliano, è tornato da una visita di due giorni in Marocco, uno di quei viaggi storici che, nell’ultimo anno, stanno portando Israele a stringere relazioni diplomatiche con paesi arabi con i quali, fino a poco tempo fa, sarebbe stato impensabile averne. Lapid non perde occasione per viaggiare, stringere mani, unire quello che fino a poco tempo fa sembrava inconciliabile. Mercoledì è partito per Rabat, diventando così il primo ministro degli Esteri a visitare il Marocco dal 1999. Con il suo omologo marocchino ha firmato diversi accordi sulla base di quello già stipulato lo scorso dicembre per ristabilire le relazioni diplomatiche tra i due paesi e ieri ha inaugurato la missione diplomatica israeliana a Rabat. Questo è soltanto un tassello piccolo di tutto ciò che sta avvenendo tra i due paesi: un nuovo modo di relazionarsi fatto di sicurezza, economia e viaggi. Fra Israele e Marocco i voli sono in continuo aumento e dovrebbero diventare quotidiani nel giro di qualche mese. Un’unità antiterrorismo marocchina è andata a Gerusalemme per partecipare a un’esercitazione internazionale, anche le agenzie di difesa informatica stanno collaborando e si stanno scambiando dati e alcuni analisti riferiscono di accordi strettissimi per trasformare gli uffici di collegamento diplomatico in vere ambasciate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE