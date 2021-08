Cos'è una molestia? Il caso Cuomo

Cuomo ha chiaramente, letteralmente, alluso alla propria italianità, famiglia ed educazione, quando si è difeso dall’accusa sulfurea di essere un pervertito da mano morta, uno che offende la dignità e la libertà di comportamento di una donna con il palpeggio, magari durante un selfie. Non ha avuto bisogno, essendo chiaro il suo messaggio autodifensivo, di dire “non sono un pervertito, sono un italiano”: questa è una semplificazione abborracciata che arriva a falsificare per le spicce una faccenda più complicata, e avrebbe senso, se la frase fosse stata pronunciata, il che non è, irritarsi evitando indignazioni e piagnistei. Tanto più che gli italiani oggi, per meriti sportivi e di altro genere, sono, non dico sugli scudi, ma certo sempre più lontani dagli stereotipi modello anni Cinquanta. Nella moda, nel tennis, nella corsa, nel salto, nella finanza, nella dittatura sanitaria, nello stile e altre bellurie, ci siamo guadagnati in modo più o meno sbilenco qualcosa che ha il sapore dell’equiparazione, almeno, agli altri europei, perfino a quelli del nord, e agli americani intrisi di puritanesimo. Non so bene cosa voglia dire, ma siamo diventati tremendamente rispettabili, o almeno così pare.

