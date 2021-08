La rivoluzione quieta di Joe Biden

Il voto bipartisan per le infrastrutture e il primo passo per un budget da Great Society mostrano che Biden ha un metodo e una certezza: il sistema può funzionare

La differenza l’ha fatta un assente, il senatore repubblicano del South Dakota, Mike Rounds, che ieri deve avere avuto una giornata molto difficile. Grazie anche alla sua assenza infatti il Senato americano ha approvato 50 a 49 (i cinquanta democratici di qui e i 49 repubblicani di là, ma comunque in caso di pareggio conta il voto del vicepresidente, la democratica Kamala Harris) il progetto di bilancio da tremila e cinquecento miliardi di dollari da spendere in sanità, anziani, bambini, istruzione e cambiamento climatico – il primo passo verso la rivoluzione più significativa in termini di sicurezza sociale e spesa dalla Great Society degli anni Sessanta, la rivoluzione di Joe Biden. I repubblicani hanno votato compatti contro quello che considerano uno stravolgimento del ruolo dello stato nell’economia, con tutte le implicazioni del caso, ma parecchie perplessità ci sono anche tra i democratici moderati che hanno sì votato per aprire il dibattito alla Camera ma che lì si aspettano un ridimensionamento del budget: c’è ancora moltissimo da lottare.