Gilet gialli e sovranisti di nuovo insieme contro l'Arco di Trionfo impacchettato

“‘Impacchettare l’Arco di Trionfo’: ma è infernale! Fermate rapidamente questo massacro!”, ha twittato domenica sera Florian Philippot, ex delfino di Marine Le Pen, oggi alla guida del partito sovranista Les Patriotes. “L’Arco di Trionfo è un monumento sacro in memoria dei caduti. Non deve essere sfigurato da un sacco per le immondizie gigante”, ha attaccato con gli stessi toni polemici Damien Rieu, intellò del Rassemblement national e star della twittosfera identitaria francese. André Bercoff, giornalista-guru dei gilet gialli, si è chiesto su Twitter “chi è l’idiota che ha deciso di ricoprire l’Arco di Trionfo con un preservativo”.

