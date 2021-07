Il potere di persuasione e i never-vaxxer

La vaccinazione è il requisito indispensabile per poter tornare alla normalità e poiché le campagne di incentivi non ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo – una percentuale di popolazione vaccinata che consenta l’immunità di gregge – sono stati introdotti degli obblighi, a livello governativo, a livello aziendale, a livello anche famigliare. L’obbligatorietà ha fatto saltare nervi e pazienza, ma come ha scritto Ezra Klein sul New York Times, si è rivelata necessaria perché le strategie di persuasione adottate finora non sono state sufficienti. In sostanza: si sperava (alcuni lo fanno ancora, almeno formalmente: Angela Merkel in Germania, per esempio) che un’opera di convincimento strutturata e capillare avrebbe sfaldato il muro dei riluttanti. Non è andata così perché, “odio quello che sto per scrivere – dice Klein – ma il potere della persuasione è sovrastimato”.

