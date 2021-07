Quanto sono arrabbiati i vaccinati?

L’Amministrazione Biden sta di fatto chiedendo ai cittadini vaccinati di salvare i non vaccinati da loro stessi: in America la percentuale dei non vaccinati è troppo alta e questo ha un impatto su tutta la popolazione, cioè anche i vaccinati dovranno portare il peso di questo ritardo. Rimettendosi la mascherina per esempio, se abitano in aree in cui il contagio è forte, come ha detto di fare il Centro di controllo delle malattie infettive (Cdc) nelle sue nuove linee guida. Accettando anche il fatto, e questo è il punto dolente, che i non vaccinati continuino a non metterla, la mascherina: tendono a non seguire mai le linee guida, perché dovrebbero farlo adesso?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE