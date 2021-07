La "diplomazia Pegasus" si ritorce contro Israele

Roma. Due giorni fa il governo di Israele ha creato una squadra per gestire l’impatto molto dannoso del caso Pegasus, lo spyware creato da un’azienda privata israeliana – la Nso – e venduto anche a regimi che l’hanno usato per operazioni illegali. Pegasus ora è un problema diplomatico perché la Nso lo vende ad altre nazioni grazie a una licenza gestita dal governo israeliano, che può autorizzare oppure bloccare il contratto considerata la pericolosità del software. In questi anni Pegasus era diventato “il giocattolo che tutti volevano” – definizione di un esperto anonimo sentito dal Financial Times – e quindi era nata una “diplomazia Pegasus” che ruotava attorno alla concessione dello spyware. E questa diplomazia precedeva di molto le relazioni diplomatiche ufficiali. L’Arabia Saudita non ha contatti pubblici con Israele ma ha comprato Pegasus nel 2017 e questo lascia supporre che qualche conversazione ad alto livello ci sia stata. Lo stesso vale per gli Emirati Arabi Uniti e per il Marocco, che hanno firmato un patto di “normalizzazione” con Israele soltanto l’anno scorso. La lista dei numeri forse colpiti dallo spyware non include bersagli negli Stati Uniti, come se godessero di un’immunità decisa per ragioni di opportunità politica (a parte, forse, Jeff Bezos, fondatore di Amazon). Altri esempi: il governo indiano e quello ungherese hanno ottime relazioni con Israele e sono clienti di Nso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE