Come è nato (sorpresa!) e quanto pesa l'embargo americano a Cuba

“Tutta colpa dell’embargo”: lo si ripete anche ora che a Cuba è esplosa la più vasta protesta di piazza dall’inizio del regime castrista. Pure molti critici del regime cubano ritengono l’embargo controproducente perché offre al regime un alibi per difficoltà dovute alla propria inefficienza. In realtà, non sono stati gli Stati Uniti a mettere l’embargo a Cuba perché era diventata comunista, semmai il contrario. Fidel Castro va al potere nel gennaio del 1959, dal 15 al 27 aprile fa un viaggio negli Stati Uniti in cui incontra il vicepresidente Richard Nixon, ma già a maggio vara una prima legge di Riforma agraria che inizia a colpire pesantemente gli interessi statunitensi (Alla fine sarà di un miliardo di dollari il valore di tutte le proprietà americane nazionalizzate senza indennizzo). Dall’ottobre del 1959, Dwight Eisenhower decide che il leader rivoluzionario cubano è un nemico degli interessi statunitensi, e autorizza la Cia ad agire contro di lui.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni