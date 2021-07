Elegia di un seggio in Ohio

Il cantore dei forgotten man e dell'America profonda diventa trumpiano e si candida per il Senato in Ohio (grazie a dieci milioni di dollari)

James David Vance è l’autore di “Hillbilly Elegy”, un libro tradotto in Italia come “Elegia americana” che nel 2016 divenne il testo simbolo dell’America che votava Donald Trump. Si è appena candidato, a trentasei anni, alle primarie repubblicane che decideranno chi correrà per un seggio rimasto vacante in Ohio e come primo gesto politico è andato in Florida, a chiedere la benedizione politica dell’ex presidente Trump.