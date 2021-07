La "sindrome Poulidor" della Francia delle disfatte

La recente disfatta della nazionale di calcio francese contro la Svizzera ha colpito, ma dietro l’evento mediatico, si celano una serie di paradossi che possono aiutarci a capire che tutto non è andato poi così male oltralpe. La disfatta sportiva prima di tutto ci riporta indietro, nell’ultima parte del Novecento, quando la Francia non riusciva a vincere nello sport malgrado le sue qualità. E’ stata spesso descritta come la “sindrome Poulidor” dal nome del ciclista che si classificò cinque volte terzo e tre volte secondo al Tour de France, mai riuscendo a salire sul primo gradino del podio. Poulidor è diventato una leggenda in quanto falliva sempre per generosità o per sfortuna, e sembrava incarnare le virtù francesi. Anche la nazionale di calcio ha illustrato il paradigma Poulidor, per esempio quando fu eliminata dalla Germania nella semi finale della coppa del mondo del 1982. Per certi versi l’odierna disfatta ci rimanda a quel periodo di insoddisfazioni: a una Francia che compete bene ma non riesce a concretizzare. Si potrebbe dire che non riesce ad andare fino in fondo anche perché, magari, non lo desidera completamente.

