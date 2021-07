La Corte suprema americana fra necessità di trasparenza e diritto alla riservatezza

Come bilanciare la necessità di trasparenza delle donazioni a fondazioni e organizzazioni non governative e, allo stesso tempo, preservare il diritto alla riservatezza dei donatori che sostengono determinate cause? Il tema emerge sempre più spesso nelle nostre democrazie pluraliste e chiama a decisioni difficili. Lo abbiamo visto, nel nostro piccolo, anche in Italia con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che ha introdotto delle misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni con particolare riferimento al loro finanziamento. L’altro ieri, con una decisione a maggioranza (6-3), la Corte Suprema degli Stati Uniti è intervenuta sul tema stabilendo che lo stato della California non può richiedere alle organizzazioni no profit che fanno raccolta fondi nello stato di rivelare l’identità dei principali donatori.

