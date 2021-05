Ad affossare la monarchia inglese saranno le interviste, non le paparazzate

Insomma non si sa come sia davvero andata la infausta intervista a Lady Diana del 1995, quella in cui lei con sguardo bovino-sofferente adiuvato da matita e fard disse la famosa frase del matrimonio troppo affollato, facendo prendere alla Corona normalmente restia la storica decisione: si divorzi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni