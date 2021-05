Gli accordi di Abramo non funzionano

Non c’è Abramo che tenga, la lotta tra israeliani e arabi non è una questione, o non solo, geopolitica. Il successore di Nasser, Sadat, tra il 1977 e l’anno successivo fece la pace con Israele con gli accordi di Camp David, lui e Begin ebbero perfino un premio Nobel. Tre anni dopo fu assassinato nel corso di una parata militare, e alla fine di un lungo ciclo militare presero addirittura il potere i Fratelli musulmani, i fondamentalisti che avevano compiuto l’attentato. Nell’ottobre del 1994 Hussein di Giordania e Rabin stipularono un accordo di pace e reciproco riconoscimento, sotto gli occhi di Clinton. Poi Rabin fu assassinato in una piazza democratica da un fanatico. Quelli erano gli accordi di Abramo. Ancora reggono, sempre vacillanti, ma non hanno risolto la questione di fondo, nemmeno con il ridisegno dello stesso mondo arabo. Se aggiungiamo gli accordi con gli Emirati e il Bahrein sotto Trump e Kushner, guardati con ambigua benevolenza tra politica e bisnizzara dai sauditi, nel frattempo alleati potenziali di Israele sulla faglia di ostilità tra sunniti e sciiti dell’Iran, possiamo pure ritirare fuori il padre di Isacco e Ismaele, ma il tutto resta una concatenazione di casi di geopolitica tribale e dinastica. E sullo sfondo del grande gioco negoziale si stagliano la rivoluzione islamista a Teheran, l’11 settembre, le guerre in Iraq e Afghanistan, l’epica di terrore siriana scatenatasi in seguito alla primavera araba, l’evacuazione della Striscia di Gaza dominata da Hamas da parte di Sharon, l’avventura dell’Isis, la destabilizzazione permanente del Libano al confine del nord, la penetrazione turca e russa, e molto altro che sta nei dossier di Mossad e altri servizi internazionali.

