No, moderato non vuol dire insipido. Un manifesto progressista

Siamo in mezzo alla più grande rivoluzione dalla fine dell’Ottocento, una rivoluzione tecnologica di internet, dell’intelligenza artificiale, della quantistica, della genomica, della bioscienza, dell’energia rinnovabile, delle immagini satellitari, del modo in cui mangiamo, giochiamo, facciamo i pagamenti: ogni cosa, ogni sfera della nostra esistenza, il lavoro, il tempo libero e la qualità della vita, è soggetta a un potere trasformativo unico ed eccezionale. Come va usato questo potere, per controllare l’umanità o per renderla più libera? Per fornire opportunità a chi ora non ne ha o per dare ancora più ricchezza e opportunità a chi ne ha già molte? Questa è la sfida politica, sociale e culturale del nostro tempo, una sfida fatta su misura per le forze progressiste, che devono dare una risposta, senza schivare le questioni più dolorose per paura di perdere consensi o basi elettorali che comunque si sono già perduti: come è evidente, non serve continuare a perdere per dotarsi di una strategia e di una visione.

