L'ambiguità geopolitica del Portogallo

È iniziato a Porto il summit sociale, fortemente voluto in presenza dal premier Antonio Costa, come elemento caratterizzante di una presidenza portoghese che forse non poteva fare molto di più di quel che ha fatto. E cioè attendere che i paesi dell’Unione europea dessero il via libera ai rispettivi piani del Recovery, per poi ritrovarsi a ragionare, seppure in modo informale e con molte limitazioni, sulla dimensione sociale europea e sulla messa a terra dei piani nazionali. In fondo il Recovery Plan, a ben guardare, se usato bene, specie dai paesi meno virtuosi, può essere una occasione unica per far rientrare “l’Europa sociale” al centro di un dibattito che pure sembra sentito dai cittadini europei, in un momento in cui sentirsi nazionalisti e soli va un pò meno di moda. Forse il compito portoghese è proprio questo: capire se tutti stiano facendo i compiti a casa, per bene, in questa prima fase di ripartenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni