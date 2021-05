L'Ue ancora più vicina a Biden sulla Cina

La Commissione europea ha sospeso, per ora, gli sforzi per ratificare l’accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina. E’ una notizia importante, perché su quell’accordo (il Cai, Eu-China Comprehensive Agreement on Investment) c’erano state molte polemiche. Ieri all’agenzia Afp Valdis Dombrovskis, commissario europeo per gli Affari economici, ha detto: “Abbiamo per il momento sospeso alcuni sforzi di sensibilizzazione politica da parte della Commissione, perché è chiaro che nella situazione attuale, con le sanzioni dell’Ue contro la Cina e le controsanzioni cinesi, anche contro membri del Parlamento europeo, l’ambiente non favorisce la ratifica dell’accordo”.

