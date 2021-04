La lezione di Barnier sull'Europa

Il Parlamento europeo oggi ha votato a favore della ratifica dell’accordo commerciale e di partnership tra l’Ue e il Regno Unito che regolerà le relazioni tra le due sponde della Manica nell’èra post Brexit. Il risultato sarà annunciato mercoledì mattina, ma l’esito è scontato. Il via libera permette di evitare definitivamente il ritorno dei dazi e delle quote della Wto, che avrebbero avuto un effetto dirompente sull’economia britannica e (in misura minore) europea. Gli effetti della Brexit reale si fanno comunque sentire. Secondo i dati Eurostat di gennaio e febbraio, le esportazioni dell’Ue verso il Regno Unito sono calate del 20,2 per cento rispetto allo scorso anno, mentre quelle britanniche sono crollate del 47 per cento.

