A che punto è il cantiere di Notre-Dame?

Il 15 aprile 2019, una nube di fumo nero proveniente dall’Île de la Cité invadeva il cielo di Parigi: la cattedrale di Notre-Dame, gioiello del gotico francese, veniva divorata dalle fiamme e la guglia di Viollet-le-Duc crollava su se stessa dinanzi agli occhi increduli e impauriti dei parigini. “Ricostruiremo la cattedrale entro cinque anni e sarà ancora più bella”, prometteva Emmanuel Macron con toni solenni, ventiquattro ore dopo l’incendio. Due anni dopo, il presidente della Repubblica francese tornerà per la prima volta sul luogo del dramma e visiterà il maxi cantiere che porterà alla rinascita della cattedrale. “Per il capo dello stato, questa visita sarà l’occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno permesso di salvare la cattedrale dalle fiamme, tutti coloro che lavorano alla sua ricostruzione, carpentieri, ponteggiatori, operai cordisti, gruisti, organari, maestri vetrai, restauratori di dipinti e di sculture, tagliatori di pietra, archeologi e ricercatori, così come i 340 mila donatori provenienti da tutto al mondo che rendono questo cantiere possibile”, ha comunicato ieri l’Eliseo.