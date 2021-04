Truppe russe a un passo dall'Ue

Putin telefona a tutti per dire: gli ucraini ci provocano. Casa Bianca in allerta

Le truppe russe si stanno concentrando in un campo militare a Voronezh, a 250 chilometri questa volta non dal confine con una delle due repubbliche separatiste del Donbass, ma da un confine controllato da Kiev. A riportarlo è il Conflict Intelligence Team che tuttavia sostiene che questo dispiegamento potrebbe essere uno sforzo per aumentare la pressione sull’Ucraina e sugli Stati Uniti più che per iniziare una massiccia operazione militare contro Kiev. E’ dalla scorsa settimana che Mosca ha iniziato ad ammassare truppe e mezzi lungo il confine e il timore è che sia l’inizio di uno scontro diretto in Ucraina, dove dal 2014 va avanti una guerra costante che ha causato circa quattordicimila morti fra le truppe regolari di Kiev e le milizie filorusse di Donetsk e Lugansk.