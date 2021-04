Le pagelle dello storico di Downing Street e i consigli al sottovalutato BoJo

Due signori paffuti di mezza età stanno cenando a lume di candela a Downing Street, e restano colpiti da tutto ciò che hanno in comune. “Hai studiato a Eton, anche io!”, esclama uno. “Anche io pregavo nella College Chapel e mangiavo nella College Hall”, dice il suo commensale. “Io avevo un’amante che viveva con me, Maria. Aveva ventisei anni in meno di me. Tu?”. “Carrie, la mia fidanzata, è più giovane di ventiquattro anni”, gli risponde l’altro.

