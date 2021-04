Calma e vaccinatevi. La via dei media inglesi con AstraZeneca

Il Telegraph ha fatto l’operazione più efficace: ha intervistato la sorella di quello che è considerato il primo morto per una trombosi forse collegata al vaccino (l’aveva fatto due giorni prima). Dice: “Nonostante quel che è accaduto alla nostra famiglia, siamo convinti che tutti debbano fare la prima e la seconda dose di AstraZeneca. Dal punto di vista emotivo, siamo furiosi. Siamo addolorati. Ma in realtà non c’è nulla di cui essere davvero furiosi. Mio fratello è stato solo estremamente sfortunato”

Il Regno Unito non ha molte alternative, a questo punto della sua campagna vaccinale, e deve minimizzare i rischi di AstraZeneca e continuare a ripetere, come fa il premier Boris Johnson: vaccinatevi, non abbiate paura. Per di più ha modificato la somministrazione di AstraZeneca a una fascia d’età – i minori di trent’anni – che da questa parte della Manica sembra fantascienza (vi preoccupate già dei ventenni?) e comunque non è considerata una fascia a rischio: un conto è dire che non darai AstraZeneca ai giovani, un altro è farlo con i sessantenni, soprattutto dopo che sono mesi che non sai deciderti se i rischi sono più alti sopra o sotto la soglia dei 60.

Fatte le dovute differenze, i media inglesi, le parole dei consiglieri scientifici del governo e la gestione della sfiducia rispetto ai vaccini segnano però ancora una volta una grande frattura culturale tra l’Unione europea e gli inglesi.