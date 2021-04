Un consigliere di Trump ci dice che il piano di Biden è buono

Dopo lo stimolo per la pandemia, l’Amministrazione di Joe Biden ha lanciato mercoledì un piano complessivo per il rilancio del lavoro. Un progetto che durerà anche per i prossimi otto anni e che tra le altre misure, che comprendono un’espansione dell’assistenza a lungo termine per gli anziani e investimenti su progetti per la riduzione della violenza nelle comunità locali, contiene un ripensamento complessivo della rete infrastrutturale statunitense. Su 2.200 miliardi di spesa complessiva, circa 621 miliardi sono destinati proprio a strade, ferrovie e vie d’acqua. Senza dimenticare anche gli obiettivi dell’accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni, all’interno del quale gli Stati Uniti sono rientrati a fine gennaio.

