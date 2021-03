I due assi dello Stato islamico 

Tutti gli analisti e i giornalisti che seguono le vicende dello Stato islamico aspettano da due anni di scrivere un’analisi impossibile sul ritorno del gruppo terrorista al livello di potenza di prima. E’ un articolo impossibile perché non ci sono più le condizioni. Se lo Stato islamico provasse a fare quello che faceva nel 2013, con quei lunghi convogli che attraversavano la Siria e il nord dell’Iraq bandiere al vento, finirebbe sotto le bombe nel giro di un’ora. Se tentasse di aprire campi di addestramento fissi, come faceva allora, di nuovo ci sarebbe l’intervento delle forze internazionali. E se migliaia di volontari provassero a trasferirsi in massa da altri continenti verso un ipotetico territorio controllato dallo Stato islamico questa volta per loro sarebbe molto più arduo e non basterebbe comprare un biglietto aereo di sola andata, ci sono controlli e intercettazioni e arresti. Il mondo ha imparato che sono necessari mesi di combattimenti e di raid aerei per riprendere una città che è finita sotto il controllo dello Stato islamico – magari nel giro di due giorni. Prevenire è meglio che trovarsi con una metropoli araba ridotta a una paesaggio di macerie e migliaia di morti. Inoltre non ci sono nemmeno più le condizioni psicologiche per un ritorno come prima. Lo Stato islamico prometteva la vittoria certa contro i nemici di Dio e però quella non si è materializzata e adesso c’è aria di delusione ideologica, nel mondo accelerato anche il salafismo armato si logora in fretta come un nuovo stile musicale o una nuova dieta e non attira più follower.

