Il gran successo di Mediapart, il giornale online più urticante di Francia

Il 2020, nel mondo del giornalismo parigino, non è stato per tutti un “annus horribilis”. Nonostante la pandemia di Covid-19, c’è un giornale che ha mostrato uno stato di salute smagliante in occasione della presentazione del bilancio: Mediapart, il quotidiano online fondato dall’ex direttore del Monde Edwy Plenel, noto per i suoi scoop e le sue inchieste. “Non avremmo mai pensato di essere a più di duecentomila abbonati così presto. Pensavamo di arrivare a questi numeri, forse, dopo le presidenziali del 2022”, ha detto Plenel osservando le cifre da sballo del suo gioiello, a cui tutti davano vita breve quando nel 2008 aveva appena aperto i battenti, e di cui ora, invece, si parla con parecchia invidia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni