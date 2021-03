Che cosa non torna nelle accuse contro Jeanine Áñez

L'ex presidente della Bolivia è stata arrestata per "sedizione e terrorismo", gli stessi reati imputati a Morales che non ha più ruoli ufficiali ma rimane il leader del Mas. Il sospetto di brogli nelle elezioni locali

Se ne stava nascosta nel cassettone di un letto sommier, quando sabato è stata arrestata, Jeanine Áñez: presidentessa ad interim della Bolivia per quasi un anno, dal 12 novembre 2019 all’8 novembre 2020. Cioè, dalla fuga di Evo Morales all’insediamento di Luis Arce. “Questo è un abuso, come ex-mandataria ho diritto a un giudizio di responsabilità”, ha protestato. “Ci stanno accusando di essere complici di un supposto golpe, che è qualcosa che non ha né capo né coda. È una intimidazione assolutamente politica. Non c’è stato nessuno colpo di stato ma una successione costituzionale. Io ho assunto la presidenza per le rinunce che vi sono state”.