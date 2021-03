Chi tira sospiri di sollievo nel Ppe per la (prima) exit di Orbán 

Viktor Orbán ieri ha deciso di lasciare il gruppo del Partito popolare europeo, evitando l’umiliazione di vedere Fidesz sospeso o espulso dalla più grande formazione del Parlamento europeo. Ma, lungi dall’essere una chiamata alle armi delle forze populiste e sovraniste, la mossa del primo ministro ungherese rischia di trasformarsi in un boomerang che gli farà perdere influenza e protezione nell’Ue. Orbán sarà più solo in Europa, più esposto a procedure di infrazione e, in prospettiva, alla possibilità di vedersi sospendere il diritto di voto in seno al Consiglio per le violazioni sistematiche allo stato di diritto. Il Ppe perde 12 deputati ungheresi, ma senza conseguenze negative sugli equilibri nel Parlamento europeo, dove rimane la prima forza davanti ai socialisti. Semmai la famiglia popolare si è liberata dal suo più grande peso, quello di un capo di stato e di governo che da anni sfida l’Ue, le sue regole e i suoi valori fondamentali. Il voto di ieri all’interno del Ppe che ha provocato l’uscita di Orbán “è un segnale di forza e di unità”, ha detto il presidente del gruppo, Manfred Weber: “E’ chiaro che Fidesz si era allontanato dai valori di Schumann, De Gasperi, Kohl e Adenuaer”.

