Prove di Nazareno spagnolo

Il Partito socialista (Psoe), al governo, e il Partito popolare (Pp), all’opposizione, si sono accordati per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Rtve, la radiotelevisione pubblica spagnola. E’ la prima “larga intesa” della legislatura iniziata un annetto fa con il varo del governo guidato dal socialista Pedro Sánchez. Ma in Spagna si stanno negoziando altre nomine che riguardano istituzioni importanti: il Tribunale supremo, la Corte dei conti, l’Agenzia per la protezione dei dati, il Difensore civico nazionale e, soprattutto, il Consiglio generale del potere giudiziario, che corrisponde al Csm italiano (al quale è ispirato) e che va rinnovato con urgenza, visto che il suo mandato è scaduto da più di due anni. I popolari ora dicono che l’accordo su Rtve è stato solo tra Psoe e Pp, i socialisti (più verosimilmente) che è stato tra Psoe, Pp, Podemos e Partito nazionalista basco. E proprio la presenza di membri vicini a Podemos nel Consiglio generale del potere giudiziario è il nodo più difficile da sciogliere (il Pp non li vuole, ma probabilmente ci saranno).

