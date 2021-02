I calcoli (e le attese) di Sánchez per le elezioni catalane

Come tutti, anche il premier spagnolo Pedro Sánchez arriva alle importanti elezioni catalane di dopodomani un po’ alla bell’e meglio. E non solo perché in Spagna la gestione della pandemia finisce per piallare ogni altra priorità. Ma anche perché il contesto catalano continua a essere un enorme pasticcio, in cui domenica si giocheranno in tre il primo posto nelle urne: il Partito socialista del premier Sánchez e due movimenti indipendentisti, Esquerra republicana (il cui leader, Oriol Junqueras, è in prigione) e Junts (il cui leader, Carles Puigdemont, è rifugiato all’estero).

