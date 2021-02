L'ambasciatore americano in Vietnam ha fatto un rap per il capodanno lunare

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Vietnam ha registrato e pubblicato sui social network un video musicale per festeggiare il Tet, il capodanno lunare, rischiando l'inevitabile ridicolo definendosi “il ragazzo di Hanoi”. “Vengo dal Nebraska. Non sono un ragazzo di una grande città", rappa Dan Kritenbrink, ambasciatore nel paese dal 2017, precedentemente direttore senior per gli affari asiatici presso il Consiglio di sicurezza nazionale. Il diplomatico sorseggia il té, cammina per la città con il rapper vietnamita Wowy e controlla spesso un foglio di carta sul quale probabilmente è scritto il testo (un po' in inglese e un po' in vietnamita) della canzone, rilasciata dall'ambasciata americana su un gruppo Facebook di Hanoi.

Pubblicità