La rivolta interna contro Ursula per il fiasco anti export sui vaccini

Il provvedimento per bloccare le esportazioni non ha compiuto il tradizionale iter interno alla Commissione. Il problema irlandese

Ursula von der Leyen ha deciso da sola di spingere l’Ue sulla strada del nazionalismo sui vaccini, senza consultare i commissari e contro il parere della sua amministrazione, a costo di provocare una crisi con l’Irlanda e il Regno Unito e le proteste di Canada e Giappone? Quattro giorni dopo l’introduzione del meccanismo per vietare le esportazioni dei vaccini, von der Leyen ieri ha cercato di calmare le polemiche rispondendo a porte chiuse alle domande di alcuni gruppi al Parlamento europeo. La presidente della Commissione si è scusata per aver inserito una norma (subito cancellata) che avrebbe riportato la frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del nord. Le prime due richieste di esportazione verso Regno Unito e Canada sono state autorizzate: “Questo dimostra che il sistema funziona e sarà usato in modo molto limitato”, ha detto una portavoce. Ma l’episodio ha provocato una rivolta interna alla Commissione.