In Libia l'accordo di pace perde pezzi, i servizi italiani si muovono

In Libia c’è il rischio non immediato di una ripresa della guerra civile, il piano di pace delle Nazioni Unite non sta funzionando come previsto e il governo italiano, grazie alla mediazione dei servizi segreti (Aise), sfrutta il vuoto temporaneo e propone un piano alternativo – in attesa che l’Amministrazione Biden decida che cosa vuole fare.

Pubblicità

Pubblicità