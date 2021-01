L'inaugurazione allo specchio

Oggi la cerimonia di insediamento del presidente americano Joe Biden è un evento inspiegabile per milioni di americani di estrema destra che negli ultimi tre anni si sono fatti attirare nella realtà alternativa del culto di Q. Specifico “di estrema destra” ma si tratta di una destra americana inconsapevole, che crede di essere un movimento di pensiero puro e animato da idee di pace universale, ecologia e fratellanza ma poi all’atto pratico si propone di arrestare e impiccare chi non la pensa come il presidente uscente Donald Trump. E’ una destra estrema che non sa di esserlo. Azzardo “milioni” perché nessuno ha cifre precise, ma il traffico che i seguaci generano sui social media equivale davvero a milioni di persone e hanno un modo tutto loro di sfuggire a rilevazioni più precise – come fanno in generale i sostenitori di Trump, che anche a novembre sono risultati essere un po’ più numerosi nelle urne elettorali che nei sondaggi fatti fino al giorno prima.

