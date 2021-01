Cosa succede nel Tigré etiope, tra caccia all'uomo e truppe dell'Eritrea

L’Etiopia ha un primo ministro premio Nobel per la pace 2019, eppure a migliaia scappano dal nord del paese, dal Tigrè, proprio per via di un’operazione militare voluta dallo stesso premier Abiy Ahmed Ali. Secondo l’Unchr che oltre confine, in Sudan, gestisce i campi di Tunaydbah e Um Rakuba a migliaia hanno attraversato il confine a piedi. Negli ultimi due mesi in circa 56 mila hanno lasciato il paese e in 220 mila sono dispersi internamente alla regione. Di cosa succede in Tigrè non se ne parla molto, perché sulla carta sarebbe soltanto “un’operazione di polizia”, ma è il tentativo (riuscito) del governo di Addis Abeba di derubricare la guerra a conflitto interno, la realtà è diversa.

