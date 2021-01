A Tunisi continuano le rivolte

Esercito nelle strade e seicento arresti in Tunisia, il lockdown anti proteste politiche non funziona

Tunisi. In Tunisia sta accadendo quello che le autorità temevano. A partire dal 14 gennaio, giornata di festa nazionale per l’anniversario della rivoluzione, il governo di Hichem Mechichi ha imposto un lockdown per un periodo di quattro giorni e ha annullando numerose manifestazioni organizzate nel paese. Da inizio gennaio i contagi da Covid-19 sono tornati ad aumentare: un tampone su tre risulta positivo e gli ospedali sono al collasso. La decisione di imporre un lockdown il giorno del decimo anniversario della rivoluzione, una data simbolica in Tunisia, divide la società civile: se una parte la considera come puramente politica – un modo per evitare disordini – c’è invece chi sottolinea il rischio sanitario rappresentato dai grandi assembramenti (nella capitale era prevista una manifestazione con più di duemila persone).

Pubblicità

Pubblicità