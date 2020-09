Tra le righe dell'accordo tra Roma e Tunisi

In seguito all’aumento degli sbarchi a Lampedusa e dell’interruzione dei voli charter verso la Tunisia durante i mesi dell’emergenza Covid-19, il numero di migranti rimpatriati aumenterà temporaneamente a partire da ottobre. In via straordinaria nuovi voli verranno aggiunti a quelli bisettimanali che già trasportano 80 tunisini, accompagnati da due agenti di sicurezza ciascuno, dall’aeroporto di Palermo a quello di Enfidha-Hammamet. Così è stato concordato tra il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il neopremier tunisino Hichem Mechichi, a capo del governo tecnico in carica da inizio settembre.

